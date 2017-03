Naughty Dog: Co-Präsident Christophe Balestra verlässt das Uncharted-Studio

Mit Christophe Balestra verliert Naughty Dog ab April einen seiner Co-Präsidenten. Dies verkündete Balestra in einem Blogpost.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich schon so frühzeitig etwas so Schwieriges sagen würde - nach 15 Jahren gebe ich meinen Abschied von Naughty Dog bekannt. Mein letzter Tag wird am 3. April 2017 sein". Warum genau Balestra das Studio verlässt ist unklar, er teilte bisher nur mit, dass er persönliche Ambitionen und Projekte verfolgen wolle.

"Für mich ist die Zeit gekommen, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich möchte gewissermaßen eine neue Lücke in meinem Leben erschaffen um zu sehen, mit was ich sie füllen kann (Programmierung wird sicherlich ein Teil davon ein)". Christophe Balestra stieg 2002 als Entwickler bei den Crash Bandicoot-Machern ein und wurde 2005 zusammen mit Evan Wells zu einem der Co-Präsidenten des Studios ernannt. In dieser Position übernahm er die Verantwortung für große Projekte wie The Last of Us und Uncharted.

Am Ende seines Blogposts richtete sich Balestra noch kurz an die Fans und Unterstützer und gibt einen kurzen Ausblick auf die Zukunft des Konzerns. "Ich weiß was auf euch zukommt, mit Evan als leitendem Präsidenten des besten Teams der Welt wird Naughty Dog euch weiterhin aus den Socken hauen!" Damit könnte er Recht behalten, das Studio arbeitet zur Zeit an "Uncharted: The Lost Legacy" und "The Last Of Us: Part II".

Quelle: Naughty Dog, Gamespot