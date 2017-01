My Cousin Rachel: Wunderschöner Trailer zur düsteren Romanze mit Weisz & Claflin

29.01.2017 um 19:00 Uhr Die Hauptrollen in der düsteren Romanze "My Cousin Rachel" spielen die immer bezaubernde Rachel Weisz (Die Mumie, The Lobster) und Mega-Durchstarter Sam Claflin (Ein ganzes halbes Jahr, Die Tribute von Panem - Mockingjay). In weiteren Rollen sind "Die Borgias"-Star Holliday Grainger (The Finest Hours) und "Game of Thrones"-Star Ian Glen (Resident Evil 6) zu sehen, die Regie übernahm Roger Michell (Notting Hill, Morning Glory). Die Neuverfilmung des gleichnamigen Romans der britischen Schriftstellerin Daphne Du Maurier startet am 13. Juli 2017 in den hiesigen Lichtspielhäusern.

