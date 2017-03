Meine Cousine Rachel: Im deutschen Trailer zieht Rachel Weisz Sam Claflin in ihren Bann

04.03.2017 um 11:00 Uhr Daphne du Maurier. Klingelt da was? Nein? Sollte es aber, denn Meisterregisseur Alfred Hitchcock hat mit "Rebecca" (1940, für 11 Oscars nominiert) und "Riff-Piraten" (1939) zwei ihrer Romane und mit "Die Vögel" (1963) eine ihrer Kurzgeschichten verfilmt. Mit "Meine Cousine Rachel" startet am 13. Juli 2017 eine weitere Adaption eines Werkes der britischen Schriftstellerin in den deutschen Kinos: Die düstere Romanze wartet mit den beiden Stars Rachel Weisz (Die Mumie) und Sam Claflin (Ein ganzes halbes Jahr) in den Hauptrollen auf und erzählt vom Wunsch des Waisenjunge Philip Ashley, an der schönene Ehefrau seines Cousins Rache zu nehmen, da er glaubt, dass sie seinen von ihm hoch geschätzten Vormund ermordet hat. Doch dann beginnt die mysteriöse Rachel, den jungen Mann mehr und mehr in ihren Bann zu ziehen...

Mehr zu My Cousin Rachel findet ihr auf unserer Themenseite.