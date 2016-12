George Michael: Britischer Popkünstler (Wham! - Last Christmas) verstorben 

Es war sein letztes Weihnachtsfest - George Michael, der bekannte britische Popkünstler und Komponist ist am 25. Dezember 2016 verstorben. Im Alter von 53 Jahren sei Michael "friedlich zu Hause eingeschlafen", wie ein Agent berichtet. Aktuell gehe man von einem normalen Todesumstand aus - von Herzversagen ist von offizieller Seite her die Rede -, doch die Polizei ermittelt und Michaels Leichnam soll obduziert werden. Fremdverschulden wird jedoch ausgeschlossen. Der Künstler ist in seinem Haus im englischen Oxfordshire, was rund 90 Kilometer von London entfernt ist, von uns gegangen.

George Michael wurde am 25. Juni 1963 in London unter dem bürgerlichen Namen Georgios Kyriakos Panagiotou geboren und ist vor allem durch das Pop-Duo "Wham!" bekannt, bei dem er Mitbegründer war. In den 80er Jahren erlangte Wham! mit ihrem Song "Last Christmas" (1984) weltweiten Ruhm. Auch noch heute, mehr als 30 Jahre nach der Veröffentlichung des Weihnachtssongs, wird dieser zur Weihnachtszeit von fast allen Radiosendern gespielt und gehört zu den Klassikern der weihnachtlichen Musik. Aber auch Titel wie "Wake Me Up Before You Go-Go" sind anhaltende Ohrwürmer und gehen auf das Konto von Wham!.

Auch Elton John äußerte sich mittlerweile per Instagram zu dem Tod seines Freundes: "Ich habe einen geliebten Freund verloren - die gütigste, großzügigste Seele und ein brillanter Künstler". George Michael ist zwar nun nicht mehr unter uns, doch durch sein künstlerisches Wirken und die zahlreichen Hits, die er während seiner über 30 Jahren andauernden Pop-Karriere, veröffentlichte, wird er uns stets in Erinnerung bleiben. Es wird mit aller Bestimmtheit nicht das letzte Weihnachtsfest sein, das wir mit der Stimme und den Songs des britischen Künstlers verbracht haben.

Quelle: Tagesschau