Mount & Blade 2: Bannerlord wurde 2012 angekündigt - der PC-Release soll 2017 erfolgen. Doch wann genau? Das will Entwickler Taleworlds Entertainment weiterhin nicht verraten; auf die Frage von Fans, ob man das Mittelalter-Rollenspiel innerhalb der nächsten zwei Monate in die Griffel bekommen werde, antwortete Community-Manager Frank Elliott "das sieht etwas zu früh aus". Im offiziellen Forum bekräftigte Elliott aber, dass die Entwicklung nach Plan laufe und es keine unvorhergesehenen Probleme gebe, wie von manch sorgenvollen Fans befürchtet. So arbeite man derzeit "an allem", unter anderem sind die Animationen noch nicht final und derzeit erhalte vor allem das Kampfsystem Feintuning, bei dem man wie im Vorgänger mit Mausbewegungen die Schlagrichtung von Schwert und Kriegshammer bestimmt.

Mount & Blade 2: Bannerlord soll 2017 erscheinen, mit dem Release kann es aber noch eine Weile dauern. (5) Quelle: Taleworlds Entertainment Community Manager Elliott verriet im Gespräch mit den Foren-Nutzern zudem, dass man bei Mount & Blade 2: Bannerlord die Permadeath-Option nach aktuellem Stand nicht abschalten wird können; ist der Spieleravatar (der im Lauf des Spiels auch altert) einmal tot, war es das für ihn. Zudem verzichte Taleworlds auf eine Ausdauer-Funktion, um etwa die Schlagfrequenz im Kampf zu limitierten - schlechte Nachrichten für Realismus-Fanatiker, die mit dem simulationslastigen Kampfsystem von Kingdom Come: Deliverance besser bedient sein dürften.



Mount & Blade 2: Bannerlord soll 2017 erscheinen, mit dem Release kann es aber noch eine Weile dauern. (8) Quelle: Taleworlds Entertainment Anders als der Rollenspiel-Konkurrent aus Tschechien wird Mount & Blade 2: Bannerlords dafür einen Multiplayer-Modus bieten - aber wohl keine Koop-Kampagne. Laut Elliott stünden die Chancen für einen Koop-Modus in Mount & Blade 2 schlecht, da das türkische Team Taleworlds nur dann Features versprechen und einbauen will, wenn man sich der Umsetzung 100-%ig sicher ist. Bereits in der Vergangenheit hatte Taleworlds erklärt, wie schwierig der Einbau eines Koop-Modus wäre, da sich auf der in Echtzeit berechneten Übersichtskarte des Spiels mehrere Spieler gleichzeitig bewegen müssten. Allerdings experiemente man derzeit mit verschiedenen Konzepten - rigoros ausschließen will Taleworlds eine Koop-Kampagne auch nicht.

Mehr zu Mount & Blade 2: Bannerlords und seinen ambitionierten Gameplay-Ideen fürs Rollenspiel-Genre erfahrt ihr in unserer Video-Vorschau.

Quelle: PCGamer.com