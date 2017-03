Sega hat kurz vor dem Retail-Release von Motorsport Manager eine mehrteilige Videoserie gestartet. Im ersten Teil von "From the Pit Wall" geht es um die richtige Reifenwahl, also Gummimischung, Druck und die Abstimmung der Aerodynamik. "Nur damit kann dein Team in Motorsport Manager einen der vorderen Plätze feiern", so der technische Analyst Karun Chandhok von Entwickler Playsport Games. Motorsport Manager erscheint über Koch Media am 24. März auch als Boxfassung. Bislang ist die Wirtschaftssimulation lediglich als digitaler Download erhältlich. Das "sehr positive" Feedback der Steam-User veranlasste Sega offenbar, den Motorsport Manager künftig auch im Einzelhandel anzubieten.