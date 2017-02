Segas Motorsport Manager erscheint am 24. März auch als Box im deutschen Einzelhandel. Den Vertrieb der Retail-Fassung übernimmt Koch Media. Enthalten sind, neben dem Hauptspiel selbst natürlich, auch alle bislang veröffentlichten Zusatzinhalte. Als Download ist der Motorsport Manager nämlich bereits seit November des vergangenen Jahres erhältlich. Auch der brandneue GT-Series-DLC (Digital-Release am 24. Februar) wird bereits an Bord sein. Ein Preis wird in der Pressemitteilung von Koch Media nicht genannt. Allerdings ruft Amazon einen Betrag von lediglich 24,99 Euro auf. Das sind glatte 10 Euro weniger als für den Motorsport Manager bei Steam fällig werden.

Sega bezeichnet den, übrigens von Playsport Games entwickelten, Motorsport Manager als "ultimative" Management-Simulation für Motorsportfans. Um als Nachwuchsmanager eines Rennstalls erfolgreich zu sein, muss zunächst ein Team aus Fahrern, Managern, Mechanikern und Ingenieuren zusammengestellt werden. Während eines Rennens muss dann in Echtzeit auf Streckenvorfälle reagiert und gegebenenfalls eine neue Taktik ausbaldowert werden. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr euch noch den offiziellen Launch-Trailer zum Motorsport Manager mit einigen Spielszenen ansehen.