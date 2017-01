Mädelstrip: Amy Schumer & Goldie Hawn im ersten deutscher Trailer zur US-Komödie

28.01.2017 um 09:00 Uhr Dumm gelaufen: Eigentlich wollte Emily ("Dating Queen"-Star Amy Schumer) mit ihrem Freund nach Ecuador, doch der verlässt sie überraschend. Also überredet die spontane Emily kurzerhand ihre über-vorsichtige Mutter ("Die Kaktusblüte"-Star Goldie Hawn), mit ihr in den Urlaub zu fahren. Doch wo dieses ungleiche Mutter-Tochter-Gespann auftaucht, ist Chaos praktisch vorprogrammiert... "Mädelstrip", die neue Komödie von "Warm Bodies"-Regisseur Jonathan Levine, startet am 22. Juni 2017 in den deutschen Kinos.

Mehr zu Mother / Daughter findet ihr auf unserer Themenseite.