Moonlight: Seht den deutschen Trailer zum als Meisterwerk angepriesenen Indie-Drama

21.01.2017 um 10:00 Uhr Barry Jankins' "Moonlight" erzählt die berührende Geschichte des jungen Chiron, der in Miami fernab jeglichen Glamours aufwächst. Der Film begleitet entscheidende Momente in Chirons Leben von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter, in denen er sich selbst entdeckt, für seinen Platz in der Welt kämpft, seine große Liebe findet und wieder verliert. Das hochgelobte Indie-Drama, das als einer der klaren Favoriten auf den Oscar als "Bester Film" gilt, startet am 9. März 2017 in den hiesigen Lichtspielhäusern.

