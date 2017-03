Durch die AMD-Technik Freesync wird das so genannte Tearing vermieden, in dem sich die Bildwiederholfrequenz des Monitors der Leistung der Grafikkarte anpasst. Auf diese Art und Weise wird genau dann ein neues Bild angezeigt, wenn die Grafikkarte auch ein neues Bild berechnet hat. Ohne Freesync kann ein Bild vor allem bei schnellen und actionreichen Szenen in der Mitte leicht zerrissen erscheinen. AMDs Freesync funktioniert mit modernen AMD-Grafikkarten und muss auch vom Monitor unterstützt werden. Für Nvidia-Grafikkarten nennt sich die entsprechende Technik G-Sync, allerdings sind passende Displays deutlich teurer, da ein Hardwaremodul im Monitor nötig ist. Alternativ kann man auch die softwarebasierte Lösung V-Sync nutzen, verliert dabei aber häufig Leistung, was sich durch ein etwas zäh erscheinendes Spielgefühl zeigen kann.

AOC AG215FZ Quelle: AOC AOC hat nun mit dem Agon AG251FZ einen neuen Monitor mit AMDs Freesync-Technik herausgebracht, der als weitere Besonderheit eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hertz bietet. Das bedeutet, dass er bis zu 240 Bilder pro Sekunde anzeigen kann, sofern die Grafikkarte entsprechend liefern kann. Aber auch im Windows-Betrieb, wo es nicht auf die Bilder pro Sekunde ankommt, ist eine hohe Bildwiederholfrequenz angenehm. Der AOC Agon AG251FZ bietet eine Diagonale von 24,5 Zoll und ist ab 450 Euro im Handel bestellbar. Die Auflösung beträgt 1920 mal 1080 Pixel, Freesync ist von 48 bis 240 Hertz aktiv. Weitere Informationen findet ihr auch bei unseren Kollegen der PCGamesHardware. Übrigens: der neuen AOC-Monitor ist erst der zweite Monitor auf dem Markt, der neben AMDs Freesync auch mehr als 200 Hertz Bildwiederholfrequenz bietet.