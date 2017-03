Mittelerde: Schatten des Krieges - 16 Minuten Gameplay mit Nemesis-System

12.03.2017 um 16:15 Uhr Mittelerde: Schatten des Krieges im Gameplay-Trailer: Dieses erste ausführliche Video zum Mordor-Nachfolger zeigt unter anderem das überarbeitete Nemesis-System in Aktion. Mit dessen Hilfe rekrutiert ihr im Spielverlauf Gefolgsleute, die euch beispielsweise beim Stürmen der sogenannten Nemesis-Festungen zur Seite stehen. Die Eroberung einer solchen Festung ist im Video zu sehen. Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 24. August 2017 für Playstation 4, PC und Xbox One.

