Mittelerde: Schatten des Krieges: Video stellt Skill-Trees des Action-RPGs vor

Das Skill-System im kommenden Action-RPG Mittelerde: Schatten des Krieges funktioniert ein wenig anders, als ihr das vielleicht noch aus dem Vorgänger gewöhnt seid.

Welche Unterschiede es genau gibt, könnt ihr euch anhand eines neuen Videos ansehen, welches Entwickler Monolith veröffentlicht hat. In diesem Video werden euch die Skill-Trees, also die Fertigkeiten-Bäume des Helden Talion, vorgestellt. Anhand des Predator-Skills seht ihr, wie sich die Fähigkeiten noch weiter verbessern und aufwerten lassen, nachdem ihr sie freigeschaltet habt. Der "Kauf" eines neuen Skills stellt also nicht das Ende der Ausbaumöglichkeiten eures Charakters in diesem Bereich dar. Er kann den Skill weiter meistern, wodurch Upgrades freigeschaltet werden.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 24. August für PC, Playstation 4, Xbox One und wird zudem gleich für Microsofts kommende 4K-Konsole "Project Scorpio" optimiert sein.

Quelle: DualShockers