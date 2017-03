Mittelerde: Schatten des Krieges - Screenshots aus erstem Gameplay-Trailer geleakt?

In Kürze gibt's die ersten Gameplay-Szenen aus Mittelerde: Schatten des Krieges zu sehen. Ein Termin steht bereits fest: Die Gameplay-Premiere erfolgt am 8. März 2017. Kurz vor Veröffentlichung der Spielszenen scheint für wenige Augenblicke bereits ein Teaser-Video online gewesen zu sein, wie ein auf Reddit.com erstellter Post vermuten lässt. Ein flinker Nutzer konnte eine Auswahl der im inzwischen gelöschten Video zu sehenden Spielszenen auf einer Reihe von Screenshots festhalten. Das Bildmaterial machte er über den Bildhoster Imgur öffentlich - die Galerie haben wir nachfolgend eingebunden. Auf den Screenshots bekommt ihr einen Carnan-Drache zu sehen, der im Action-Adventure als Reittier zur Verfügung stehen könnte - bestätigt ist das aber nicht. Daher könnte es sich auch im eine Zwischensequenz handeln, in der Talion auf den Drachen steigt.

Der Drache ist in Form einer imposanten Statue übrigens auch in der für 300 Euro erhältlichen Mithril Edition von Mittelerde: Schatten des Krieges enthalten. Im Nachfolger von Mordors Schatten wird die Geschichte von Talion und Celebrimbor weitererzählt, die sich mit einer Armee dem dunklen Herrscher Sauron entgegenstellen. Das aus dem Vorgänger bekannte Nemesis-System wird auch im zweiten Teil zum Einsatz kommen - die Entwickler versprechen jedoch neue Features. Demnach haben eure Handlungen und Entscheidungen nun auch Einfluss auf die gesamte Welt von Mittelerde: Schatten des Krieges, wodurch eine "persönliche Spielwelt entsteht". Darüber hinaus werden nun Gefolgsleute zum Nemesis-System hinzugefügt, die dem Spieler neue Strategien zur Verfügung stellen. Zusätzlich wurde bereits Unterstützung für PlayStation 4 Pro und die kommende Xbox Scorpio bestätigt. Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 24. August für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Reddit