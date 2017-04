Nach der beeindruckenden ersten Präsentation von Mittelerde: Schatten des Krieges hat ein neues 4K-Video mit Gameplay-Szenen aus der Gondor-Stadt Minas Ithil den Hype-Level der Community erst einmal wieder etwas heruntergefahren. Der in Zusammenarbeit mit IGN von Monolith-Entwickler Michael de Plater präsentierte Trailer zum Mordors Schatten-Nachfolger erntet nämlich einige Kritik - vor allem die Grafik der gezeigten PC-Version enttäuscht manchen Youtube-Kommentator.

Insgesamt sind die negativen Stimmen zwar in der Minderheit (also anders als beim kürzlich veröffentlichten Elex-Video), dennoch ist der grafische Unterschied im Vergleich zum langen Videodebüt von vor einem Monat (siehe unten) auffällig. Einige Kommentatoren merken völlig richtig an, dass Mittelerde: Schatten des Krieges in den neuen Szenen praktisch identisch mit dem Vorgänger Mordors Schatten aussieht. Besonders die Beleuchtung enttäuscht. "Ich habe meine Vorbestellung zurückgezogen", meldet sich ein enttäuschter Fan. Andere Spieler plädieren dafür, nicht so ein Aufhebens um die Grafik zu machen und erklären: "Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung. Das muss man im Kopf behalten. Daher ist es ganz normal, dass die Grafik noch nicht final ist."

Entwickler Monolith hat noch bis zum Release am 24. August 2017 Zeit, um die Optik aufzupolieren. Alle Infos und Neuigkeiten zum Action-Adventure findet ihr bis dahin auf unserer Themenseite zu Mittelerde: Schatten des Krieges.