Mittelerde: Schatten des Krieges lautet der Titel des neuen Monolith-Projekts (F.E.A.R.) - Release noch 2017. Das Action-Adventure spielt im Universum von Der Herr der Ringe und setzt bei Optik, Musik und Sounds auf die Filmlizenz auf Basis der Werke von Peter Jackson und J.R.R. Tolkien. Das wichtigste Gameplay-Feature von Schatten des Krieges ist das Nemesis-System: Jeder der namen- und gesichtslosen Ork-Feinde im Spiel birgt das Potenzial in sich, zu einem personalisierten Bösewicht mit persönlichen Stärken, Schwächen, Leibwächtern und einem Job aufzusteigen. Und wer entscheidet über derartige Fluktuationen in der Heeresleitung von Mittelerdes Oberbösewicht Sauron? Der Spieler natürlich!

Orks mit Persönlichkeit statt namenloser Standardgegner: Das war das bereits große Verkaufsargument von Mittelerde: Mordors Schatten. Der Action-Titel mit deutlichen Anleihen bei Ubisoft-Spielen brachte es im schwachen PC-Spiele-Jahrgang 2014 zu einiger Bekanntheit als Überraschungshit. Fade Open-World-Beschäftigungen und eine schwache Hintergrundgeschichte drückten bei uns im Test aber die Wertung auf 75 Spielspaßpunkte. Der Nachfolger soll jedoch vieles besser machen, allerdings die fetzig inszenierten Schwertduelle des Serien-Auftaktes übernehmen. Am Kampfsystem ändert Monolith nur Details; die Batman: Arkham Knight-Formel mit Konterangriff auf Knopfdruck und Zauber-Gadgets funktionierte im Vorgänger bereits bestens.

Mittelerde: Schatten des Krieges steckt euch wieder in die Story-Schuhe des Waldläufers Talion. Der ist seit den Ereignissen des Vorgängers halbtot und mit dem Geist des Elbenfürsten Celebrimbor verbunden. In Schatten des Krieges schmieden die beiden einen neuen Ring der Macht und nehmen den Kampf gegen Herr der Ringe-Bösewicht Sauron auf. Und der Spieler ist mittendrin.



Mittelerde: Schatten des Krieges - Release-Termin

Zwischen der Ankündigung von Modors Schatten 2 und der Veröffentlichung des fertigen Spiels liegen nach aktueller Planung nur knapp sechs Monate: Wie schon bei Fallout 4 fällt die Zeit von der Enthüllung bis zum Verkaufsstart sehr kurz aus. Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint demnach am 24. August 2017 - dieser frühe Release-Termin gilt für PC, Playstation 4 und Xbox One. Eine Nintendo-Switch-Portierung ist nicht geplant.

Middle-Earth: Shadow of War - Story-Trailer und Gameplay-Video

Neben einem gerenderten Trailer mit Hinweisen auf den Auftritt bekannter Herr der Ringe-Kreaturen wie den Ringgeistern (Saurons Nazgûl) und einem Balrog-Feuerdämon hat Monolith auch bereits ein sehr langes Video zum neuen Belagerungs-Gameplay in Mittelerde: Schatten des Krieges veröffentlicht. In über 16 Minuten gibt's unter anderem feuerspeiende Drachen-Reittiere, Bosskämpfe und allerlei illustre Ork-Fratzen zu sehen.



Mittelerde: Schatten des Krieges-Neuerungen - Die Nemesis-Festungen

Belagerungen spielen im neuen Tolkien-Videospiel mit Mittelerde-Setting eine zentrale Bedeutung. Auf einer Weltkarte, die neben Saurons Herrschaftsgebiet Mordor auch Teile des Menschenlandes Gondor umfasst, springt ihr von Region zu Region - jedes Gebiet wird von einer Festung dominiert, die es einzunehmen gilt. Und in jedem dieser Bollwerke warten neben etlichen Ork-Verteidigern auch besondere Widersacher mit prozedural generierten Namen, Aussehen und Fähigkeiten. In einer ersten Präsentation wurden die einzelnen Ork-Persönlichkeiten noch jeweils mit einer Zwischensequenz samt Monolog vorgestellt; diese ständigen Unterbrechungen des Spielflusses könnten bei der gestiegenen Menge an einzigartigen Monstern im Vergleich zum Vorgänger auf Dauer nervig werden. Hoffentlich lässt sich die Häufigkeit der Einspieler begrenzen!

In Mittelerde: Schatten des Krieges ist die Inszenierung der Belagerungen bombastisch, allerdings könnten die vielen Video-Einspieler nerven. Quelle: Warner Bros. Interactive

Beim Kampf um die Festung sprengt ihr mit Schüssen auf explodierende Fässer ein Loch in die Mauer, lasst das Tor von einem Belagerungstroll durchbrechen oder ruft euren zuvor unterworfenen Drachen herbei, um Feuer vom Himmel regnen zu lassen. Außerdem dürft ihr Verräter in die Reihen der Verteidiger schmuggeln. Habt ihr eine Belagerung erfolgreich abgeschlossen, bestimmt ihr einen eurer Gefolgsleute als neuen Befehlshaber der Verteidiger. Der kommandiert neben unzähligen KI-Truppen auch noch vier Häuptlinge. Ob die bei einem eventuellen Gegenschlag durch Saurons Mächte auch unabhängig vom Spieler den Kampf aufnehmen, dazu wollte Monolith noch nichts verraten, wir rechnen aber mit neuen Infos vor dem Release von Mittelerde: Schatten des Krieges.

Open-World-Gameplay: Ein großes Fragezeichen

Die Reittiere der Nazgûl speien in Schatten des Krieges Feuer und lassen sich vom Spieler zähmen. Mit den Mittelerde-Drachen fliegt ihr über Burgmauern hinweg. Quelle: Warner Bros. Interactive Im Vorgänger Mordors Schatten gab es zwei große, frei bereisbare Regionen, die Spieler erforschen durften. Im Nachfolger wird man laut Monolith ebenfalls Türme erklimmen, Nebenmissionen erfüllen und Sammelgegenstände suchen - das Spiel beschränkt sich nicht auf die imposanten Belagerungsgefechte und den Fortschritt auf der Strategiekarte. Zu sehen gab es davon auf der ersten Preview-Präsentation des Spiels noch nichts; ein Hands-on-Termin steht noch aus. Wir rechnen spätestens zur E3 im Juni mit konkreten News.

Wie genau Mittelerde: Schatten des Krieges mit der Kritik an sich wiederholenden Open-World-Aktivitäten umgeht, das ist derzeit noch unbekannt. Allerdings versprechen die Entwickler zumindest mehr optische Abwechslung: Abseits trübseeliger Aschelandschaften bereist Held Talion diesmal auch dichte Wälder, schneebedeckte Berge und Städte der Menschen wie Osgiliath oder Minas Ithil (das spätere Minas Morgul).

Mittelerde: Schatten des Krieges - Story als Tolkien-Fan-Fiction

Schatten des Krieges spielt zwischen den Ereignissen von Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Bösewicht Sauron rüstet für seinen Krieg gegen die Menschen. Derweil schmiedet Held Talion zu Beginn des Spiels mit Hilfe von Geister-Kumpane Celebrimbor einen neuen Ring der Macht im Schicksalsberg. Vereinbar mit dem Tolkien-Lore ist das freilich nicht, zumal ihr im Verlauf der Kampagne wohl auch gegen die neun Ringgeister (Nazgûl) und mindestens einen Balrog antretet, einen der extrem mächtigen, extrem seltenen Feuerdämonen aus dem Mittelerde-Kanon. Doch schon der Vorgänger nahm es mit der Herr der Ringe-Lizenz nicht so ernst.

In Mittelerde: Schatten des Krieges schmiedet Held Talion einen neuen Ring der Macht. Quelle: Warner Bros. Interactive Wie genau die Story-Kampagne aussehen wird, darüber ist noch nichts bekannt. Allerdings soll der Spieler entscheiden dürfen, ob er erst ein paar Burgen auf der Strategiekarte schleift oder gleich die nächste Mission in Angriff nimmt. Monolith verspricht auf jeden Fall, dass keine zwei Spieler den genau selben Spiel- und Story-Verlauf erleben werden - dafür soll das variable Nemesis-System sorgen.

Mittelerde: Schatten des Krieges - Nemesis-System mit mehr prozeduraler Generation

Die Einzelheiten der Story-Einsätze sind fest vorgegeben, allerdings soll Schatten des Krieges durch seine prozeduralen Elemente das ganze Spielerlebnis sehr variabel gestalten. Die Orks sind in konkurrierende Stämme unterteilt und können aus Kämpfen fliehen oder gar dem Tod entrinnen und später mit mehr Macht und neuen Eigenschaften zurückkehren und den Spieler heimsuchen - wie eine echte Nemesis eben. Doch selbst eure ärgsten Erzfeinde lassen sich mit Geschick und Geduld auf eure Seite ziehen, denn Protagonist Talion unterwirft mit seinem Ring der Macht reihenweise Orks seinem Willen.

Die so gewonnenen Verbündeten begleiten euch auf Belagerungszügen. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass ihr einen Verräter in eurer Armee habt. Zudem sollen neue Kampf-Attribute der Widersacher wie Saurons Fluch (beraubt Talion für die Dauer des Kampfes all seiner übernatürlichen Ring-Kräfte) für eine größere Herausforderung sorgen. Das ist mit Blick auf die bisher gezeigten, komplett überpowerten Spielszenen und den gegen Ende sehr niedrigen Schwierigkeitsgrad des Vorgängers auch dringend nötig. Zumal Talion im Spielverlauf auch noch Erfahrung sammelt; Mittelerde: Schatten des Krieges soll deutlich mehr Rollenspiel-Elemente als der Vorgänger bieten, neben RPG-Standards wie Skills gibt es diesmal auch auswechselbaren Loot.

Middle Earth: Shadow of War - DLC-Pläne im Season Pass

Bereits weit vor Release hat Publisher Warner Bros. Interactive die Details zum Season Pass bekannt gegeben, der das Action-Adventure auch nach Release mit kostenpflichtigen Inhalten versorgen soll. Insgesamt vier (wohl im Laufe des Jahres erscheinenden) DLCs sind geplant für Schatten des Krieges, darunter zwei sogenannte Nemesis-Erweiterungen (integriert neue Ork-Gruppen ins Hauptspiel) und zwei Story-Add-ons(fügt neue Missionen hinzu):

Schlächterstamm (Nemesis)

Banditenstamm (Nemesis)

Galadriels Klinge (Story)

Die Verwüstung Mordors (Story)

Mittelerde: Schatten des Krieges - PC-Systemanforderungen

Systemanforderungen für Mittelerde: Schatten des Krieges Minimale Systemanforderungen



Betriebssystem: Windows 7 SP1

Prozessor: Intel i5-2550K, 3.4 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: Geforce GTX 670 / Radeon HD 7950

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 60 GB verfügbarer Speicherplatz



Empfohlene Systemanforderungen



Betriebssystem: Windows 10 Version 14393.102

Prozessor: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: Geforce GTX 970 oder Geforce GTX 1060 6GB / Radeon R9 290X oder Radeon RX 480

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 60 GB verfügbarer Speicherplatz

Mittelerde: Schatten des Krieges vorbestellen - Silber, Gold, Mithril-Edition für Preise bis 300 Euro

Wer jetzt schon zuschlägt, erhält folgende Ingame-Items in Mittelerde: Schatten des Krieges als Pre-Order-Boni:

Vier legendäre Ork-Champions

Episches Schwert der Herrschaft

Neben dem Spiel für PC, Playstation 4 und Xbox One gibt's bei Release am 24. August 2017 auch eine Gold Edition zu kaufen - für rund 110 Euro! Die enthält alle Inhalte des Season Pass. Anders die Silber Edition. Diese kostet knapp 80 Euro und bietet neben einer Silber-Schatzkiste im Spiel nur die Nemesis-Add-ons, nicht aber die zwei Story-DLCs. Das war es aber immer noch nicht, denn Mittelerde: Schatten des Krieges hat noch ein Ass für besonders zahlungskräftige Käufer im Ärmel. Für den schlanken Preis von 300 Euro gibt's die Mithril Edition. Diese Variante der Collector's Edition enthält die Gold Edition in einer schicken Sammlerbox plus:

Limitierte Statue von 30 cm Höhe: Tar-Goroth-Balrog gegen Carnan-Drache

Magnetischer Ring der Macht

Soundtrack-CD

Mordor-Landkarte aus Stoff

Kollektion exklusiver Lithografien

Stämme-Sticker-Paket

Mithril-Schatzkiste (Ingame-Item)

Mittelerde: Schatten des Krieges lässt sich schon jetzt vorbestellen - auch in der teuren Mithril Edition. Für den Preis von 300 Euro gibt es viele Extras für Sammler. Quelle: Warner Bros. Interactive