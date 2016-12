Mistwalker: Final-Fantasy-Schöpfer Sakaguchi will 2017 nächstes Projekt ankündigen

Hironobu Sakaguchi will im kommenden Jahr sein nächstes Projekt vorstellen. Das verriet der ehemalige Schöpfer der Final-Fantasy-Reihe den Kollegen von 4Gamer.net im Rahmen eines längeren Interviews. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sich um ein (Japano-) Rollenspiel handelt. Sakaguchis nach seinem Abschied von Square Enix gegründetes Studio Mistwalker (Blue Dragon, Lost Odyssey, The Last Story) ist seit jeher ausschließlich in diesem Genre unterwegs.

Sakaguchis Geheimprojekt könnte mit Unterstützung von Silicon Studio entstehen. Mistwalker verkündete vor einiger Zeit das Eingehen einer technologischen Partnerschaft mit den Machern der äußerst erfolgreichen Bravely-Default-Reihe. Das wiederum könnte ein Hinweis auf die unterstützten Plattformen sein. Silicon Studio entwickelt seit mehreren Jahren ausschließlich für Nintendos 3DS und Mobilgeräte. Mit einem Spiel vom Kaliber eines Final Fantasy 15 sollte wohl eher nicht gerechnet werden. Vorausgesetzt natürlich, die zuvor getätigten Annahmen entsprechen auch tatsächlich der Wahrheit.

Quelle: 4Gamer