Mission: Impossible 6 in der Stadt der Liebe?

Nach wilden Verfolgungsjagden durch London und Wien, könnte Geheimagent Hunt und sein Team weiterhin Europa unsicher machen. Quellen der Hollywood Reporter geben an, dass Paris als Drehort auf dem Reisplan der Chaos-Agenten stehen könnte. Studio Paramount machte dazu noch keinen Angaben. Ob Tom Cruise, der öfter in schwindelerregenden Höhen an städtischen Baudenkmalen herumkletttern muss, dadurch auch den Eiffelturm abhakt, lässt sich erst im Frühling oder frühen Sommer sagen, wenn der Dreh nach aktueller Planung beginnt.

Von Ronja Bleier

Autorin