Mirage: Arcane Warfare will in die Fußstapfen von Blizzards Overwatch treten, das Geschehen dabei aber in einem Fantasy-Szenario ansiedeln.

In einem neuen Video stellen euch die Entwickler die Map "Academy" vor, die euch die Atmosphäre im Spiel demonstriert. Auch der farbliche Kontrast zwischen den beinahe schon grelle, roten Pflanzen und den düsteren Gebäuden lädt zu spannenden Gefechten ein. Hinzu kommen interessante Sehenswürdigkeiten wie ein beeindruckender Wasserfall.

Das Entwicklerstudio Torn Banner Studios will abwechslungsreiche Maps bieten, auf denen ihr euch untereinander bekämpfen könnt. Der Shooter erscheint am 23. Mai für PC.