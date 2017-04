Mirage: Arcane Warfare - Beta-Keys zum neuen Spiel der Chivalry-Macher abstauben

Die Chivalry-Macher verschlägt es derzeit in die Fantasy-Welt. Das Team von Torn Banner Studios liegt gerade in den letzten Zügen der Entwicklung von Mirage: Arcane Warfare. Ähnlich wie bei Chivalry geben sich Spieler hier im Nahkampf Saures - allerdings kommt zusätzlich noch Magie ins Spiel. Damit das Ganze auch wuchtig aussieht, kommt Ragdoll-Physik zum Einsatz. Die Entwickler versprechen ein Kampfsystem, "bei dem Gliedmaßen fliegen, Blut spritzt und Köpfe rollen".

Das macht euch neugierig? Dann nehmt schnell an unserer Key-Verlosung teil. Wir verteilen 500 Zugänge für die aktuell laufende Beta-Phase zu Mirage: Arcane Warfare. Die Testphase dauert bis zwei Wochen vor Release an - Mirage soll am 23. Mai erscheinen. In der Beta könnt ihr euch also noch ausreichend austoben. Wie das Spiel in Aktion aussieht, zeigt dieses Gameplay-Video:



Was bekomme ich?

Ihr bekommt von uns einen Code, der euch sofortigen Zugang zur Beta gewährt. Der Code wird via Steam eingelöst - ein Account bei Valves Plattform ist also Pflicht. Bitte beachtet, dass es sich um eine Beta-Fassung handelt. Das Spiel ist also noch nicht im finalen Zustand, und Server-Downtimes sind jederzeit möglich.

Wie erhalte ich einen Key?

Das ist simpel: Schnappt euch euren Zugang einfach über den folgenden Link. Nur solange der Vorrat reicht.