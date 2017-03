Minecraft: Über 120 Millionen Exemplare verkauft

Der Minecraft-Boom hält unvermindert an. Wie Entwickler Mojang nun auf Twitter mitgeteilt hat, haben die Verkaufszahlen die Marke von 122 Millionen Exemplaren überschritten. "Aktiv" gespielt, also mindestens einmal im Monat, wird Minecraft von 55 Millionen Nachwuchs-Architekten, also von etwas weniger als 50 Prozent. Diese Zahlen beziehen sich natürlich auf alle Plattformen. Erhältlich ist Minecraft für PC, Mac, gängige Konsolen sowie Smartphones und Tablets.

Im Juni des vergangenen Jahres gab Mojang das Erreichen von 107 Millionen abgesetzten Minecraft-Exemplaren bekannt. Binnen eines knappen Dreivierteljahres gingen also weitere 15 Millionen über die Ladentheken in aller Welt. Auf eine solche Zahl alleine kommt nur ein winziger Bruchteil aller jemals veröffentlichen Computer- und Videospiele. Die erste Fassung von Minecraft wurde 2009 in die Öffentlichkeit entlassen, Version 1.0 erblickte Ende 2011 das Licht der Gameswelt. Seit 2014 gehört Mojang und damit die Marke Minecraft dem Softwaregiganten Microsoft.

Quelle: Mojang bei Twitter