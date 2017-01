For Honor: Ubisoft stellt die Nobushi-, Gesetzesbringer- und Walküre-Helden in Videos vor

Torment: Tides of Numenera: So laufen die Kämpfe im RPG ab - Trailer zeigt das Kampfsystem

The Division: Das ist "Das "Letzte Gefecht" - Dark Zone wird doppelt so groß

Might & Magic Showdown ist bei Ubisoft Montreal in der Mache und soll lauf Beschreibung ein "neues, taktisches Spieler-gegen-Spieler-Kampferlebnis" bieten, das im umfangreichen RPG-Fantasy-Universum von Might & Magic angesiedelt ist. Die Spieler müssen sich auf dem Schlachtfeld beweisen, indem sie im Voraus geplante Strategien mit Echtzeitaktionen kombinieren. Unterhalb findet ihr den Ankündigungstrailer mit weiteren Infos zum Gameplay und einige Screenshots.

Ubisoft hat gestern ohne große vorherige Ankündigung Might & Magic Showdown via Steam für den PC veröffentlicht. Der Ableger der bekannten Rollenspiel-Reihe ist aber nicht etwa bereits fertiggestellt. Might & Magic Showdown soll zunächst eine "mindestens" zwei Monate dauernde Early-Access-Testphase durchlaufen, um das Erlebnis mit Hilfe der Spieler "auszubalancieren und zu polieren". Der Preis von momentan knapp 20 Euro soll nach derzeitigem Plan identisch bleiben.

20.01.2017 um 09:15 Uhr Ubisoft hat überraschend Might & Magic Showdown bei Steam veröffentlicht. Der Rollenspiel-Ableger ist das erste Early-Access-Spiel des französischen Publishers und kostet knapp 20 Euro. In finaler Form soll Might & Magic Showdown frühestens in zwei Monaten erscheinen.

The Last Guardian im Test:

article

1218670

Might & Magic Showdown

Might & Magic Showdown: Ubisoft veröffentlicht erstes Early-Access-Spiel bei Steam

Ubisoft hat überraschend Might & Magic Showdown bei Steam veröffentlicht. Der Rollenspiel-Ableger ist das erste Early-Access-Spiel des französischen Publishers und kostet knapp 20 Euro. In finaler Form soll Might & Magic Showdown frühestens in zwei Monaten erscheinen.

http://www.pcgames.de/Might-und-Magic-Showdown-Spiel-60575/News/Ubisoft-veroeffentlicht-erstes-Early-Access-Spiel-bei-Steam-1218670/

http://www.pcgames.de/screenshots/medium/2017/01/Might-und-Magic-Showdown-2--pc-games_b2teaser_169.jpg

heroes of might and magic,strategie,ubisoft

news