Mittelerde: Mordors Schatten 2 heißt Middle-Earth: Shadow of War, wenn man einem Leak der Supermarkt-Kette Target glauben darf. Auf der Webseite des Discounters waren für kurze Zeit Produktbeschreibung, Packshot und Veröffentlichungstermin des Action-Adventures zu sehen. Demnach soll Middle-Earth: Shadow of War einen Releasetermin am 22. August 2017 erhalten - für PC, Playstation 4 und Xbox One. Entwickelt wird das Spiel erneut von Monolith.

Middle-Earth: Shadow of War - Mordors Schatten-Sequel laut Target mit Release im August 2017 (Leak) (1) Quelle: The Verge Im Mittelerde-Ableger Shadow of War schlüpft ihr einmal mehr in die Rolle von Waldläufer Talion, der mit seinem untoten Elben-Begleiter Celebrimbor das Fantasy-Land Mordor durchstreift. Angesiedelt vor den Ereignissen der Herr der Ringe-Trilogie, kämpft ihr gegen Orks und deren dunklen Herrscher Sauron. Doch Middle-Earth: Shadow of War soll laut dem Leak erstmals die neun Ringgeister ins Spiel bringen, auch bekannt als Nazgûl.

Mordors Schatten 2 wird das Nemesis-System aus dem Vorgänger verwenden, um euren Gegnern Persönlichkeit zu verleihen. Oder wie die offizielle Produktbeschreibung von Publisher Warner Bros. es ausdrückt: "In Middle-Earth: Shadow of War wird nichts vergessen." Ob der angebene Release-Termin am 22. August 2017 final ist, wird sich wohl spätestens am 8. März zeigen. Für diesen Tag hatte Warner offenbar die offizielle Ankündigung des neuen Mittelerde-Actionspiels geplant, bevor der Leak dazwischen kam.

Mordors Schatten erschien 2014 und erhielt im Test eine Wertung von 75 %. Hauptkritikpunkte waren die öde Spielwelt, langweilige Nebenaufgaben und eine schwächelnde Story. Kampfsystem und Nemesis-Mechanik beeindruckten dagegen.

Quelle: The Verge