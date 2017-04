Bei einer Studie, die von Google in Auftrag gegeben wurde, wurden Jugendliche und junge Erwachsene in den USA nach dem Coolnessfaktor verschiedener Marken gefragt. Microsofts Xbox wird dabei von Teenagern zwischen 13 und 17 Jahren, die auch als Gen Z bezeichnet werden, als cooler eingestuft als die Playstation von Sony. Dies berichtet das Portal gamespot.com - in der Altersgruppe von 18 bis 25, die auch als Millennials bezeichnet werden, liegt wiederum die Playstation vorne.

Teenager Studie von Google: The Legend of Zelda landet bei Spielen ganz vorne. Quelle: Google PDF / storage.googleapis Durchgeführt wurde die Studie von den Analysten YouGov und GutCheck. Befragt wurden 1.600 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17 sowie 600 zwischen 18 und 25. Eine Zusammenfassung der Studie findet ihr auch in dieser PDF-Datei. Die Top Ten der 13- bis 17-Jährigen wird von YouTube angeführt, direkt darauf folgen Netflix sowie Google. Die Marke Xbox nimmt Platz vier ein, Sonys Playstation erreicht Rang sieben und muss sich der (im doppelten Sinne) Keksleckerei Oreo sowie dem Actioncam-Hersteller GoPro geschlagen geben. Hinter der Playstation folgen der Tortillahersteller Doritos, die Sportmarke Nike und Googles Chrome-Browser. Ein Grund für das für manch einen vielleicht überraschend schwache Abschneiden der Playstation bei der Gen Z könnte freilich sein, dass sie sich von Älteren etwas abgrenzen will. Denn die Playstation ist bekanntermaßen auch bei Menschen weit jenseits der 30 sehr beliebt, der Name Playstation wird oftmals sogar als ganz allgemeines Synonym fürs Videospielen genutzt. Und was sogar Daddy cool findet, wird vom Teenager-Sohnemann oft eher als uncool empfunden.