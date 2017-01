Microsoft: 2017 bringt fantastische Neuerungen und großartige Spiele

2016 war schon ein gutes Jahr für Microsoft. Mike Nichols, Vizepräsident des Marketings, erklärte, dass beispielsweise in Gears of War 4 seit dem Start 23 Millionen Versus- und Horde-Matches gespielt wurden. Zudem ist man stolz auf die Kompatibilität zu den XBox-360-Spielen. Beispielsweise sind Red Dead Redemption, Burnout Paradise, die Mass Effect Trilogie und The Elder Scrolls IV: Oblivion auch auf der Xbox One spielbar.

PC-Spieler hätten zudem alleine im vergangenen November rund 2,5 Milliarden Stunden mit Windows 10 verbracht. Hinzu kommt der Release der Xbox One S, den Microsoft als zu den sich am besten verkaufenden Geräten zählt.

Für 2017 hat das Unternehmen große Pläne und schaut mit Vorfreude auf die kommenden Monate. Ende des Jahres erscheint mit der Scorpio die laut Microsoft "stärkste Konsole aller Zeiten". Doch auch für Xbox Live sind großartige Verbesserungen und Neuerungen geplant. Und was das Portfolio an Spielen für das Jahr 2017 angeht, spricht Microsoft von "grandios". Vollmundige Worte und man wird sehen, was in diesem Jahr daraus wird.

