Microsoft: Phil Spencer verspricht für die Zukunft Top-Titel für PC

In einem aktuellen Interview hat Phil Spencer über seinen Arbeitgeber Microsoft und die Hingabe des Unternehmens für PC Spiele geredet. Features wie Play Anywhere, mit dem man viele Spiele sowohl auf der Xbox One als auch auf dem PC zocken kann (Cross-platform Play), sollen so das Spielen am PC aktuell besser gestalten, als je zuvor. Im selben Gespräch verriet der Leiter von Microsofts Sparte für Unterhaltungsprodukte, dass Microsoft in Zukunft weitere PC-exklusive Spiele auf den Markt bringen will. Auch weitere Xbox One-exklusive Spiele sollen in Zukunft angekündigt werden. Im Bezug auf das aktuelle Jahr merkte Spencer an, dass bisher nur wenige hochkarätige Franchises in der Pipeline stünden, was gerade für Microsoft-Titel wie Sea of Thieves oder Crackdown 3 ein Vorteil sei. Diese Titel erhielten dadurch eine größere Chance, sich auf dem Markt durchzusetzen.

"Ich weiß, dass sich viele Leute unsere frühen PC-Releases anschauten und sagten: 'Hey, das fühlt sich nicht nach einem PC-Spiel an.' Und wir wissen, dass die heutigen Spiele zwei bis drei Jahre brauchen, um ein gutes Spiel zu werden. Ich schaue mir Halo Wars 2 an und denke, das ist ein gutes PC-Spiel. Aber, wissen Sie, um ehrlich zu sein, es ist ein Genre, das auf dem PC als RTS gestartet ist. Mit Halo Wars 1 haben wir es auf die Konsole gebracht und nun bedienen wir mit Halo Wars 2 beide Plattformen. Und Leute sehen das Spiel und fragen sich: 'Ist das ein Konsolen-RTS? Ist das ein PC-RTS?' Und wir beantworten beide Fragen mit ja", lässt sich Spencer zitieren.

"Ich sage, dass auf lange Sicht gesehen Windows sehr wichtig für Microsoft ist. Und Gaming ist ist eine der häufigsten Aktivitäten, die mit Windows-Plattformen gemacht werden. Das Xbox-Team kümmert sich nun ums Gaming für Microsoft. Gaming auf dem PC ist etwas, dem wir uns widmen und wir werden darüber noch viel mehr zu sagen haben. Wir werden Spiele haben, die nur auf dem PC veröffentlicht werden und wir werden Games haben, die nur für Konsole veröffentlicht werden. Und PC-Gaming ist für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung", so der Microsoft-Manager weiter.

Konkrete Informationen zu Titeln oder Releases gab Spencer in dem Interview nicht bekannt. Es ist denkbar, dass auf der diesjährigen E3 neue Details zu den Plänen von Microsoft an die Öffentlichkeit gegeben werden. Das Unternehmen hält am Sonntag, den 11. Juni 2017, ein Briefing auf der weltweit größten Spielemesse ab. Während dieses Events wird es nähere Informationen zur Xbox One Scorpio geben und womöglich auch mehr Infos zu zukünftigen PC-Veröffentlichungen von Microsoft. Mehr Interessantes zu Microsoft findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

