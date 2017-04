00:53

Micro Machines World Series: Erste Gameplay-Szenen im neuen Trailer

21.04.2017 um 09:15 Uhr Codemasters hat den ersten Gameplay-Trailer zu Micro Machines World Series veröffentlicht. In den Spielszenen gewinnt ihr erste Eindrücke von den unterschiedlichen Karten und Waffen. In verschiedenen Spielmodi bekämpfen sich im neuen Ableger bis zu 12 Spieler. Das Spiel erscheint am 23. Juni 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

