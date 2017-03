Matrix: Warner plant angeblich Reboot mit neuer Besetzung

Das Jahr 1999 sah die Veröffentlichung des Science-Fiction-Films Matrix, der sich schnell zum Kultfilm mauserte und mit Matrix Reloaded und Matrix Revolutions zwei eher unbeliebte Nachfolger nach sich zog. Wer gehofft hat, dass das zuständige Filmstudio Warner Bros. die ikonische Thematik des Erstlings in Ruhe lässt, muss sich nun unter Umständen warm anziehen, denn die Remake- und Reboot-Welle macht auch vor Matrix nicht halt. Wie der Hollywood Reporter von vertrauenswürdigen Quellen erfahren haben will, plant Warner nämlich einen Neustart für Matrix. Die Drehbuchautorinnen und Regisseurinnen Lana und Lilly Wachowski werden aktuell nicht mit diesen Plänen in Verbindung gebracht, ebenso wenig der Hauptdarsteller und Neo-Mime Keanu Reeves.

Tatsächlich soll der Comicfilm-versierte Autor Zak Penn momentan im Gespräch für das Drehbuch sein, während mit Michael B. Jordan auch bereits ein erster Schauspieler ins Visier genommen worden sein soll. Wie Deadline berichtet, soll Warner offenbar vorhaben, gleich ein ganzes Autorenteam zusammenzustellen, das dann gemeinsam Ideen für eine neue Matrix-Geschichte erarbeiten sollen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Planungen dahingehend noch in einem sehr frühen Stadium befinden, und ein Matrix-Reboot noch lange auf sich warten lässt. Für Neuigkeiten rund um Matrix besucht ihr auch in Zukunft unsere Themenseite zum Film.

Quelle(n): The Hollywood Reporter, Deadline