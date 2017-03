Mass Effect: Andromeda-Initiative: Video zeigt die sieben goldenen Welten

12.03.2017 um 19:15 Uhr In einem neuen Video der Andromeda Initiative stellt Tech Officer Suvi die sieben Welten vor, die als Kandidaten zur Kolonisierung und zur Errichtung von Außenposten infrage kommen. Im Helius-Cluster soll es zwar über 100 Planeten geben, aber nur einige davon lassen sich tatsächlich auch anfliegen und zu Fuß erkunden. Mass Effect Andromeda erscheint noch in diesem Monat, genauer am 23. März, für PC, Playstation 4 und Xbox One. Schon ab dem 16. März kann man zehn Stunden des Spiels im Rahmen von Origin Access ausprobieren.

