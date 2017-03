Mass Effect: Andromeda - Video-Grafikvergleich - PC vs. Xbox One vs. PS4 ​

Nur noch wenige Tage, dann erlebt ihr Mass Effect: Andromeda in voller Pracht selbst auf eurem PC, der Playstation 4 oder eurer Xbox One. Um euch zu zeigen, ob und wie sich die Versionen grafisch voneinander unterscheiden, haben wir ein Grafik-Vergleichsvideo erstellt.

In diesem zeigen wir die gleichen Szenen ein Mal auf PC, der PS4 und der Xbox One. Einen deutlichen Unterschied erkennt man zwischen Konsolen und PC. Auf dem PC sind die Texturen sichtbar detaillierter und die Vegetation in der Ferne wirkt dichter. Zwischen Xbox One und PS4 dagegen besteht ein sichtbarer Unterschied im Farbraum. Wir haben uns bei dem Grafikvergleich rein auf die Optik konzentriert, die Performanceunterschiede zwischen den Fassungen spielen in diesem Video keine Rolle. Der von uns genutzte PC ist ein Intel Core i7-4790 mit 3,6 GHz, 16 GB RAM, Nvidia GTX 980 und Windows 10.

Außerderm erhaltet ihr in unserem Video einen Einblick in die Grafikoptionen, mit denen ihr die Optik von Mass Effect: Andromeda am PC individuell anpassen könnt.