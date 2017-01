Mass Effect: Andromeda - Trailer-Analyse - Bösewicht, Gefährten, neue Infos

29.01.2017 um 12:15 Uhr Der neue Cinematic Trailer zu Mass Effect: Andromeda in der Trailer-Analyse: Matthias und Simon schauen sich den Clip ganz genau an und verraten sämtliche Details, unter anderem zum Bösewicht, zu den Gefährten und vieles mehr! Mass Effect: Andromeda erscheint im März für PC, Xbox One und PS4!

