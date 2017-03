Mass Effect: Andromeda - Nvidia trommelt im Tech-Trailer für HDR und UHD

19.03.2017 um 16:15 Uhr Nvidia hat ein neues Video zu Mass Effect Andromeda veröffentlicht, in dem unter anderem für HDR, UHD und Ansel getrommelt wird. MEA nutzt bekanntlich einige Gameworks-Features wie HBAO+ in zwei Ausführungen, ein SLI-Profil mit guter Skalierung und HDR10. Mass Effect Andromeda erscheint noch in diesem Monat für PC, Playstation 4 und Xbox One. Das neue Bioware-Rollenspiel erzählt eine von der Shepard-Trilogie losgelöste Handlung mit neuen Charakteren.

