Mass Effect: Andromeda - Das erwartet euch - Angespielt-Let's-Play ohne große Story-Spoiler

15.03.2017 um 19:14 Uhr Mass Effect: Andromeda ist da - und die Olli und Matthias aus der Redaktion haben es angespielt! Im Let's Play verzichten die beiden auf größere Story-Spoiler, zeigen euch aber trotzdem alles Wichtige, was ihr zum Spielbeginn von Mass Effect: Andromeda wissen müsst! Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PC, Xbox One und PS4!

