tIn Mass Effect Andromeda begebt ihr euch erneut in ein spannendes Weltraum-Abenteuer. Solltet ihr nach wenigen Stunden feststellen, dass ihr euch verskillt habt, dann ist selbst das kein Problem. In diesem Tipp verraten wir euch, wie ihr ein Reset eurer Fähigkeiten-Punkte ausführt. Ab 23. März 2017 erscheint Mass Effect: Andromeda für PC, PS4 und Xbox One. Nach der Ära des Commander Shepard aus der Mass Effect-Trilogie betretet ihr nun mit neuen Helden das gewohnte Bioware-Universum. Solltet ihr euch noch nicht zum Kauf des Spiels entschieden haben, so schafft unser Test zur neuen Mass Effect-Episode vielleicht Abhilfe.

Um in Mass Effect: Andromeda die Skill-Punkte eures Charaters zurückzusetzen, begebt ihr auch auf eurem Raumschiff "Tempest" in die medizinische Abteilung. Ihr betretet erstmals das Raumschiff, sobald ihr die Galaxien-Karte auf dem Weg zu Planet EOS öffnet. Nehmt auf der Tempest die Leiter nach unten. Nachdem ihr mit dem Doktor gesprochen habt, dürft ihr in der Ecke mit dem virtuellen Skelett ein Reset eurer Skill-Points ausführen. Achtet dabei darauf, dass dies nicht kostenlos erfolgt. Beim ersten Mal bezahlt ihr dafür 20 Credits. Beim zweiten Mal kostet euch ein Reset der Skills bereits 520 Credits und so weiter.

Während ihr in Mass Effect Andromeda die Galaxy erforscht, dürft ihr jederzeit auf die Tempest zurückkehren. Sobald ihr einen Planeten mit dem Fahrzeug "Nomad" erforscht, haltet ihr die Dreieck-Taste (PS4) beziehungsweise den Y-Knopf (Xbox One) gedrückt. Dadurch werdet ihr auf euer Raumschiff teleportiert. Im folgenden Video zeigen wir euch direkt, wie ihr den Ort auf der Tempest findet, an dem ihr eure Fähigkeiten-Punkte zurücksetzen dürft. Das Tipps-Video zu Mass Effect Andromeda stammt von Youtuber "PowerPyx". Erkundet ihr bereits das neue Mass Effect-Abenteuer? Hinterlasst uns doch einen Kommentar.