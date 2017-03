Mass Effect: Andromeda Guide - Alle Romanzen in der Übersicht

Sie gehören zu Bioware-Spielen wie die Luft zum Atmen: die Romanzen. Auch in Mass Effect: Andromeda können Scott und Sara Ryder wieder mit diversen Begleitern und anderen Weggefährten eine romantische Beziehung eingehen. In diesem Artikel wollen wir euch einen Überblick verschaffen, welche Charaktere für eure Avancen offen sind und wie ihr am besten ans Ziel kommt. Da sich der Aufbau einer Beziehung in der Regel über den gesamten Spielverlauf erstreckt, lassen sich Spoiler im nachfolgenden natürlich kaum vermeiden.

Beide Protagonisten erhalten bei zahlreichen Gefährten und NPCs die Möglichkeit im Dialog eine Flirtoption zu wählen. Diese wird in der Regel auf der linken Seite des Dialogrades angezeigt und durch ein ausgefülltes Herzsymbol verdeutlicht. Doch nicht jeder Charakter wird auf eine versuchte Anmache anspringen. Das hängt unter anderem davon ab, ob ihr mit Scott oder Sara unterwegs seid. Außerdem gibt es Flirtpartner, die sich grundsätzlich nicht mit dem Protagonisten einlassen wollen.



Romanzenoptionen

Möglichen Romanzenpartner Nur Scott Cora Harper, Gil Brodie, Avela Nur Sara Liam Kosta, Jaal, Suvi Anwar Beide Peebee, Vetra Nyx, Reyes Vidal, Keri

Allgemeine Tipps

Wie aus früheren Bioware-Spielen gewohnt, ist es auch in Mass Effect: Andromeda ratsam so häufig wie möglich mit dem Romanzenpartner der Wahl zu sprechen. Um in der Beziehung voran zu kommen, müsst ihr mindestens dreimal mit dem Charakter geflirtet haben. Zusätzlich solltet ihr seine persönlichen Quests verfolgen und wenn verfügbar die Loyalitätsmission abschließen. Schaut auch regelmäßig beim E-Mail-Terminal vorbei, um keine Nachricht eures Partners zu verpassen.

Ihr könnt zunächst auch auf mehreren Hochzeiten tanzen. Das flirten mit verschiedenen Charakteren hat erst einmal keinen Einfluss auf die Beziehung zu anderen Figuren. Jede Romanze kommt allerdings irgendwann an den Punkt, wo ihr euch entscheiden müsst, ob ihr euch voll auf die Beziehung einlassen wollt. Danach könnt ihr nicht mehr mit anderen Charakteren flirten. Einzige Ausnahme ist die Reporterin Keri, mit der ihr trotz ernster Beziehung mit einer anderen Figur immer noch eine Affäre haben könnt.

Cora Harper

Unterhaltung Ort Voraussetzung Flirt-Option U1: Vorstellung Tempest: Bio-Labor - "Wir sind gut zusammen." Tempest: Beiläufige Unterhaltung Überall U1 abgeschlossen "Oh? Und was ist mit jetzt?" U2: Reaktion auf Eos-Siedlung Tempest: Bio-Labor U1 abgeschlossen, die Tempest zumindest einmal verlassen "Sie sind ja romantisch." U3: Reaktion auf Mission 3 Überall "Eine hoffnungsvolle Spur" abgeschlossen, U2 abgeschlossen, verfällt nach Mission 5 "Du und ich, wir können zusammen alles schaffen." Asari B-Story 1: Discuss Beacon Tempest: Bio-Labor "Sign of Life" (Nebenquest auf Eos) abgeschlossen - Asari B-Story 2: Discuss Refugees Tempest: Bio-Labor Aya besucht, Asari B-Story 1 abgeschlossen - Loyalty: Intro Überall Kadara besucht, Asari B-Story 2 abgeschlossen - Loyalty: Briefing Tempest Brücke Loyalty: Intro abgeschlossen - U4: Reaktion auf Loyalitätsmission Tempest Meeting-Raum Rückkehr von der Loyalitätsmission - U6: Charakter-Moment Anfang Tempest Flur, Email-Terminal, Überall "Die Jagd auf den Archon" abgeschlossen, Loyalitätsmission abgeschlossen, die Tempest mindestens einmal verlassen und zurückgekehrt - U6: Charakter-Moment - Freund Version Eos: Prodromos U6: Charakter-Moment Prompt abgeschlossen - U6: Charakter-Moment - Romanzen-Version Eos: Prodromos Männlicher Ryder, in keiner anderen festen Beziehung, mindestens drei Mal geflirtet Kuss U7: Höhepunkt Anfang Temepst Flur, Email-Terminal, Überall "Die Reise nach Meridian" abgeschlossen, U6 abgeschlossen, muss in einer festen Beziehung mit Cora sein - U7: Höhepunkt Überall, dann Ryders Quartier "Die Reise nach Meridian" abgeschlossen, U6 abgeschlossen, muss in einer festen Beziehung mit Cora sein - U5: Kein Zurück Tempest: Bio-Labor Meridian freigeschaltet, verfällt nach Mission 7 Beziehungshöhepunkt

Peebee

Unterhaltung Ort Voraussetzung Flirt-Option U1: Vorstellung Tempest: Fluchtkapsel - "Du suchst also Aufregung?" Tempest: Beiläufige Unterhaltung Überall U1 abgeschlossen "Flirten." U2: Aufbau Tempest: Fluchtkapsel U1 abgeschlossen, ein Stück Rem-Tech von Voeld beschafft "Es ist wahr." U3: Persönlich Aya "Eine hoffnungsvolle Spur" abgeschlossen, U2 abgeschlossen - U4: Null-G Tempest: Fluchtkapsel U3 abgeschlossen "Ich möchte es kompliziert." oder akzeptieren und eine nicht feste Affäre starten Loyalty: Intro Überall U4 abgeschlossen, Kadara besucht, mit Peebee über Kalinda gesprochen - Loyalty: Briefing Tempest Brücke Loyalty: Intro abgeschlossen - Loyalty: Abschluss Tempest: Fluchtkapsel Loyalitätsmission abgeschlossen - U6: Feste Bindung Tempest Fluchtkapsel und Meeting-Raum Loyalitätsmission abgeschlossen, die Tempest mindestens einmal verlassen Möglichkeit eine feste Beziehung einzugehen. U7: Höhepunkt Tempest: Pathfinder Quartier "Die Reise nach Meridia" abgeschlossen, in fester Beziehung Mit dem "Geschenk" im Quartier interagieren, um die Beziehung voranzubringen

Vetra Nyx

Unterhaltung Ort Voraussetzung Flirt-Option U1: Vorstellung Tempest: Waffenkammer - "Sie sind direkt. Ich mag das." Tempest: Beiläufige Unterhaltung Überall U1 abgeschlossen "Gibt es jemand Besonders in ihrem Leben?" U2: Öffnung Tempest: Waffenkammer U1 abgeschlossen, "Eine hoffnungsvolle Spur" abgeschlossen "Sie sind zu hart dafür." U3: Persönlich Aya "Eine hoffnungsvolle Spur" abgeschlossen, U2 abgeschlossen - Loyalitätsmission Anfang Tempest: Flur Nach der Vernehmung von Vehn in "Die Jagd auf den Archon", U3 abgeschlossen - U4: Nach der Loyalitätsmission Tempest: Waffenkammer Loyalitätsmission abgeschlossen "Ich bin hier für euch beide." U5: Träumerei Tempest: Waffenkammer "Die Jagd auf den Archon" abgeschlossen, U4 abgeschlossen "Ich träume von jemandem." U6: Aya Freundschaft Kadara Vetra muss im Squad sein, Email muss gelesen werden Kuss-Aktion, feste Beziehung kann gestartet werden U7: Romanzen-Finale Tempest U6 abgeschlossen, "Die Reise nach Meridian" abgeschlossen - U8: Abschluss Tempest: Waffenkammer Bestehende Beziehung -

Liam Kosta

Unterhaltung Ort Voraussetzung Flirt-Option U1: Vorstellung Tempest: Lagerraum - "Gesellschaft wie diese." Tempest: Beiläufige Unterhaltung Überall U1 abgeschlossen - U2: Bro-Verbindung Tempest: Lagerraum Aya besucht, U1 abgeschlossen, Liams Forschungsprojekt abgeschlossen "Sie sollten Tickets verkaufen.", "Erklären sie es und machen sie reinen Tisch." U3: Reaktion auf Mission 3 Tempest: Lagerraum "Eine hoffnungsvolle Spur" abgeschlossen, U2 abgeschlossen Kuss U4: Freier Tag auf Aya Aya: Markt Rückkehr zu Liam, Schlussszene an der Bar angeschaut "Ich habe die Zeit mit dir auf genossen." Loyalitätsmission Angfang Tempest: Lagerraum Mindestens drei Außenposten gegründet, U4 abgeschlossen - U5: Charakter-Moment Überall Loyalitätsmission abgeschlossen, Angarischer Widerstand hat Eos angegriffen "Ich bin an dir interessiert." U6: Romanze Eos: Prodromos Nachricht von Liam sich auf Eos zu treffen Hier kann die feste Beziehung eingegangen werden U7: Höhepunkt Eos: Prodromos Reise nach Prodromos, Jet-Peck erforscht Action-Trigger

Jaal

Unterhaltung Ort Voraussetzung Flirt-Option U1: Vorstellung Tempest: Tech-Labor Jaal rekrutiert, nach dem ersten Besuch auf Aya, verfällt nach "Eine hoffnungsvolle Spur" "Eine Sache noch." Tempest: Beiläufige Unterhaltung Überall U1 abgeschlossen "Interessiert?" U2: Loyalitätsmission Anfang Tempest: Lagerraum Gespräch mit Akksul über Vidcon abgeschlossen - U3: Geschenke Tempest: Tech-Labor Kadara besucht, U2 abgeschlossen "Ich denke sie sind jemand Besonderes." U5: Charakter-Moment Havarl: Mutters Haus Email von Jaal erhalten, Jaal im Squad, Loyalitätsmission abgeschlossen, U3 abgeschlossen, "Die Jagd auf den Archon" abgeschlossen Feste Beziehung kann hier eingegangen werden. U4: Viertes Gespräch Tempest: Tech-Labor "Die Reise nach Meridian" abgeschlossen, verfällt nachdem das Spiel abgeschlossen wurde "Ich bewundere dich." U6: Sechstes Gespräch Tempest: Tech-Labor U5 abgeschlossen, U4 oder Spiel abgeschlossen - U7: Höhepunkt Aya: am Wasserfall U5 abgeschlossen, in fester Beziehung, "Die Reise nach Meridian" abgeschlossen Action-Trigger

Gil Brodie

Voraussetzung Ort Flirt-Option - Tempest: Maschinenraum "Ich mach mehr als nur auftauchen." Nach dem Besuch auf Aya Tempest: Maschinenraum "Und was jetzt?" Nach dem Abschluss von "Eine hoffnungsvolle Spur" Tempest: Maschinenraum "Immer langsam, Großer." Nach dem Abschluss von "Die Jagd auf den Archon" Mail checken, Gil auf Prodromos treffen Feste Beziehung kann hier bestätigt werden In Beziehung mit Gil, Rückkehr zur Tempest Tempest: Maschinenraum, Pathfinder Quartier Romanzen Höhepunkt

Suvi Anwar

Voraussetzung Ort Flirt-Option - Tempest: Brücke "Ich könnte es ihnen zeigen." Nach der Gründung von Prodromos Tempest: Brücke "Wir sollten uns darüber mehr unterhalten." Nach dem Abschluss von "Eine hoffnungsvolle Spur" Tempest: Brücke "Sie sind nicht allein." Nach dem Abschluss von "Die Jagd auf den Archon" Tempest: Brücke Feste Beziehung kann eingegangen werden Nach dem Abschluss von "Die Reise nach Meridian", in einer Beziehung mit Suvi, Email erhalten Tempest: Brücke - Suvis Email lesen und alle vorherigen Schritte erledigt Nexus: Tech-Labor Action-Trigger

Avela

Voraussetzung Ort Flirt-Option Erster Besuch von Aya, nach dem Gespräch mit Evfra Aya: Docks "Um Leute wie sie zu treffen." Während "Wiederentdeckung der Geschichte" Aya: Museum - Während "Vergessene Geschichte" Aya: Museum "Ich tat es für sie.", "Das werde ich."

Musikinstrument zurückgebracht:

"Nicht alles, dank ihnen."

Figur zurück gebracht:

"Ich hoffe das verbessert meine Chancen." Nach "Die Reise nach Meridian" und einer Email von Avela Aya: vor dem Wasserfall Chance für einen zweiten Kuss

Reyes Vidal

Flirt-Option Zeitpunkt Ort Während "Die Jagd auf den Archon", wenn man Sloanes Deal nicht angenommen hat - Nach dem Verhör von Vehn Tartarus Bar Während "Mörder in Kadara Port" - Während "Divided Loyalties" Roekaar Hideout Während "Divided Loyalties" Beim Verlassen des Hideout Frage nach Reyes' Codename - Während "Precious Cargo" - Während "Precious Cargo" Kralla's Song Während "Precious Cargo" Warehouse Während "Precious Cargo" Wrap-Up Während "Night Out" Vidcon Anruf Während "Night Out" Entering Party Während "Night Out" Gespräch mit Keema Dohrgun Während "Night Out" Lagerraum

Keri

Mit der Reporterin Keri könnt ihr im gesamten Spielverlauf immer wieder im Rahmen der Quest "Path of a Hero" sprechen. Nach jeder abgeschlossenen Hauptmission solltet ihr sie auf der Nexus wieder aufsuchen, um über die aktuellen Ereignisse zu sprechen. Dabei habt ihr auch jedes Mal eine Möglichkeit mit der Asari zu flirten. Habt ihr Keri genug Avancen gemacht, könnt ihr mit ihr eine kleine Affäre eingehen - selbst wenn ihr bereits in einer festen Beziehung seid.