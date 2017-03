Mass Effect: Andromeda vor dem Test - Stellt jetzt eure Fragen an die Redaktion!

Es ist Zeit für den Aufbruch in eine neue Galaxie, um ein neues Zuhause zu finden. Am 23. März 2017 erscheint Mass Effect: Andromeda und markiert einen Neuanfang für die SciFi-Reihe. Wir sind bereits fleißig am erkunden, kämpfen sowie Gespräche führen und düsen mit dem Nomad durch die Gegend. Bevor wir am kommenden Montag unseren Test auf pcgames.de vorstellen, würden wir gern von euch wissen, welche Fragen habt ihr zum Spiel? Was brennt euch so kurz vor dem Release noch auf der Seele oder welches Detail interessiert euch besonders bei der Entscheidung, ob ihr das Spiel kaufen wollt?

Stellt uns eure Fragen einfach im Kommentarbereich unter dieser Meldung. Nach dem Embargofall wird euch unser Tester Matthias in der kommenden Woche mit den dazugehörigen Antworten versorgen. Einige grundlegende und häufig gestellt Fragen zum Spiel haben wir bereits in einem umfangreichen FAQ-Artikel für euch zusammengefasst. Außerdem könnt ihr euch in unserem Lore-Special über die bisherigen Ereignisse im Mass-Effect-Universum informieren. Einen Überblick aller bisherigen Meldungen und Artikel zu Mass Effect: Andromeda findet ihr auf unserer Themenseite.