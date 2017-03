Mass Effect: Andromeda: Kritik an transsexuellen und homosexuellen Charakteren

Die Kritik an Spielelementen von Biowares Mass Effect: Andromeda reißt nicht ab. Es hat den Anschein, als würde jetzt jede Nuance des Spiels von den Kritikern zerpflückt werden.

Neuester Kritikpunkt sind die homosexuellen und transsexuellen Charaktere, auf welche ihr im Spiel trefft. Kritiker sind der Meinung, dass diese alles andere als repräsentativ in das Spiel eingebaut wurden. Viel mehr würde es anmuten, als wären die Charaktere zwanghaft integriert worden, um irgendeine Quote zu erfüllen. Auf dem Planeten Eos trifft man beispielsweise den NPC Hainly Abrams. In einem kurzen Gespräch verrät sie, dass in zu Hause in der Milchstraße als Stephan bekannt war und in Andromeda ein neues Leben beginnen wollte.

So nebensächlich und fast schon "normal" wie dies eingefügt wird, so sehr wird dies auch kritisiert. Denn angeblich würde kein Transsexueller so etwas einem Fremden bei einem kurzen Gespräch verraten. Dadurch würde es unnatürlich wirken, einen solchen Charakter in das Spiel einzubauen. Dishonored 2 beispielsweise würde mit dem Charakter Mindy Blanchard zeigen, wie man es besser machen kann. Sie ist eindeutig transsexuell, sagt es aber nie offen.

Auch, was die homosexuellen Beziehungen im Spiel angeht, hagelt es Kritik. Zum einen gibt es nur sehr wenige homosexuelle NPCs, mit denen eine Beziehung eingegangen werden kann und zum anderen sind die Gespräche, die hierzu führen, nicht so sehr ausgebaut wie die der heterosexuellen Beziehungen. Und das, obwohl Entwickler Bioware im Vorfeld erklärte, dass Spieler im Bezug auf die sexuellen Beziehungen, auch zu gleichgeschlechtlichen Partnern, sicher positiv überrascht sein werden. Daher ist die Enttäuschung einiger Fans von Mass Effect: Andromeda derzeit ziemlich groß, was diesen Aspekt des Titels angeht.

Quelle: Kotaku, Eurogamer