Mass Effect: Andromeda ist kein Open-World-Spiel, betont Bioware

Mit Mass Effect: Andromeda steht im nicht allzu fernen März das neue, von Fans der Reihe heiß herbeigesehnte Science-Fiction-Abenteuer aus dem Hause Bioware in den Startlöchern. Mit seinem ausladenden Sci-Fi-Setting, das wie üblich Planeten, Raumschiffe und verschiedenste Kreaturen umspannt, kann schon mal der Eindruck entstehen, dass es sich hier um eine frei erkundbare Spielwelt im klassischen "Open World"-Sinne handelt. Doch dass dies tatsächlich nicht der Fall ist, hat Mass-Effect-Produzent Michael Gamble nun gegenüber des offiziellen Xbox Magazins noch einmal betont.

"Ich würde Andromeda definitiv nicht als Open-World-Spiel bezeichnen", so Gamble. "Wir nutzen eher den Begriff 'erkundungsbasiertes Spiel'. Du hast immer noch eine dichte Handlung und all die großartigen Dinge, die du von einem Mass Effect erwartest." Damit ist davon auszugehen, dass das Spiel in die Fußstapfen früherer Teile der Reihe tritt, und damit auch auf ein gesundes Maß an Erkundungsmöglichkeiten nicht verzichtet. "Das passiert manchmal in offenen Arealen, aber nicht immer", so Gamble weiter über den Erkundungsaspekt des Spiels. "Im Nomad kannst du über einige dieser Planeten cruisen, aber es handelt sich nicht um ein traditionelles 'Sandbox'-Spiel."

Wie groß der Erkundungsanteil von Mass Effect: Andromeda tatsächlich ausfällt, sehen wir ab dem 23. März 2017, wenn das Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Für weitere Informationen und Neuigkeiten besucht ihr wie gewohnt unserer verlinkte Themenseite.

Quelle: Official Xbox Magazine via Gamesradar