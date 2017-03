Mass Effect: Andromeda ​verdrängt Wildlands in den deutschen Spiele-Charts

Mass Effect: Andromeda düst in die deutschen Charts auf PS4 und Xbox One. Wie die Marktforscher von GfK Entertainment mitteilen, belegt der aktuelle Ableger der Sci-Fi-Reihe von Bioware in beiden Hitlisten den ersten Platz. Das Action-Rollenspiel verdrängt somit den Vorwochensieger Ghost Recon: Wildlands. Ubisofts Taktik-Shooter landet in der aktuellen Woche auf dem zweiten Platz. Zu den Neueinsteigern in dieser Woche zählt auch der Diablo-3-Konkurrent Vikings - Wolves of Midgard. Das Action-Rollenspiel, das euch in eine nordische Mythenwelt entführt, debütiert auf den Positionen sieben (PS4), vier (Xbox One) und fünf (PC-Spiele).

Die PC-Krone setzt sich in dieser Woche der Personensimulator Die Sims 4 auf. Ghost Recon: Wildlands muss sich auch in der PC-Hitliste mit Platz 2 zufrieden geben. Auf PS3 (Call Of Duty: Black Ops 2), Xbox 360 (Minecraft) und Nintendo Wii (Mario Kart Wii Selects) bleiben die Spitzenreiter dieselben wie vor sieben Tagen. Viele weitere Infos zum aktuellen Chart-Stürmer Mass Effect: Andromeda findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Wie gut das Action-Rollenspiel von Bioware geworden ist, lest ihr in unserem Test zu Mass Effect: Andromeda. Der Titel kam am 23. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One in den Handel. Einen Ausblick auf die künftigen Pläne für Mass Effect: Andromeda wollen die Entwickler in der kommenden Woche geben.