Mass Effect: Andromeda - Denuvo-Update sorgt für versteinerte Mienen unter Piraten

Seit einigen Wochen ist das Science-Fiction-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda inzwischen erhältlich. Sorgten bei Veröffentlichung insbesondere fragwürdige Gesichtsanimationen im Spiel für Ärger unter Fans der Reihe aus dem Hause Bioware, bemühte sich der Entwickler erst in der vergangenen Woche mit dem Update 1.05 um Schadensbegrenzung, und verbesserte die einst steinernen Visagen seiner Figuren sichtbar. Wie berichtet wird, darf eine Gruppe von Spielern aber wohl nicht von der optischen Verfeinerung profitieren: Raubkopierer.

Zwar war der Denuvo-Kopierschutz des Spiels in Windeseile geknackt worden, doch dabei handelte es sich offenbar um eine veraltete Version. Und die wurde jetzt wohl auf den neusten Stand gebracht. Mit dem Update 1.05 implementierte Bioware neben hübscheren Gesichtern und weiteren Optimierungen offenbar auch eine neue, noch ungeknackte Version von Denuvo. Damit haben Raubkopierer zwar auch weiterhin die Möglichkeit, Mass Effect: Andromeda illegal zu spielen, aber eben nur so lange, wie sie nicht auf die aktuellste Versionsnummer patchen. Damit werden Piraten auch weiterhin in eher tote Augen starren müssen - aber an Augenklappen sind die ja ohnehin gewöhnt.

Für allgemeine Informationen, kommende Neuigkeiten, Bilder, Trailer, unseren großen PC-Games-Test und mehr rund um Mass Effect: Andromeda, haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel im Auge.

Quelle: Gamestar