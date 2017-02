Mass Effect: Andromeda - Charaktere in der Detailvorschau

Im März soll es soweit sein, dann dürfen sich Science-Fiction- und Rollenspielfreunde wieder in das Mass-Effect-Universum stürzen - mit Mass Effect: Andromeda. Wurden im Rahmen eines Interviews erst kürzlich neue Details zur Asari Peebee offenbart, ermöglicht uns der Entwickler Bioware nun einen detaillierten Blick auf die Andromeda-Figuren Cora Harper, Liam Kosta und erneut Peebee. Die Detailvorschau kommt in Form dreier umfangreicher PDF-Dateien, die das Studio auf der offiziellen Webseite zum Download bereitstellt. Jede Figur wird uns hier in diversen Detailaufnahmen aus verschiedenen Winkeln präsentiert, Cosplayer und andere Kreativ-Fans dürfen sich sogar über entsprechende Farbcodes zu den Kostümen freuen. Im Fall von Peebee gibt es zusätzlich einen Blick auf die sogenannte "Sidewinder"-Pistole.

Bis zur Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda müssen wir uns nicht mehr allzu lange gedulden: Erst Anfang Januar hatten Bioware und Publisher Electronic Arts mit dem 23. März 2017 das offizielle Release-Datum bekannt gegeben. Ein neuer Cinematic-Trailer gab uns schließlich vor Kurzem einen frischen Blick auf die vielversprechende Handlung des Spiels. Für alle weiteren Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Trailer zu Mass Effect: Andromeda haltet ihr auch in Zukunft weiterhin wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

