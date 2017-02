Mass Effect: Andromeda: Sexy Statue von Heldin Sara Ryder kommt

Echte Fans von Spielen wollen nicht nur die Abenteuer genießen, sondern sich auch mit viel Merchandise eindecken. Dazu gehört bei Biowares kommendem Action-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda unter anderem die Collector's Edition.

Doch es gibt noch mehr. So eine Figur von Heldin Sara Ryder neben dem Monitor würde sich bestimmt super machen. Das Unternehmen McFarlane Toys kündigte jetzt eine solche Statue an. Sie wird ab August zum Preis von rund 20 US-Dollar im Handel erhältlich sein. Sie zeigt Sara Ryder in ihrer N7-Uniform, wie sie mit einer Camifex Assault Rifle posiert und dabei einen Helm trägt. Die Figur ist etwa 18 Zentimeter groß.

Neben Sara Ryder gibt es auch eine Figur ihres Bruders Scott Ryder, die schon ab diesem Frühjahr für 20 Dollar erhältlich sein wird, ebenfalls 18 Zentimeter groß ist und den Helden mit einer Avenger AAX5 Assault Rifle zeigt. Beide Figuren sind sehr detailliert gearbeitet.

