Für viele Fans der Mass-Effect-Reihe stellt Teil 1 noch immer das absolute Highlight dar. Und genau an diesem Spiel orientieren sich die Entwickler bei Bioware für Mass Effect: Andromeda wieder, wie Lead Designer Ian Frazier erklärt.

Das Team hat sich den ersten Teil genau angesehen und die guten Teile daraus genommen, um sie in moderner Form in das neue Spiel zu integrieren. Der Ansatz war, wie man diese Teile nehmen und sie noch größer und besser aufziehen kann. Über das hinaus, was zum damaligen Zeitpunkt möglich war.

Hinzu kommt, dass der Spieler viel mehr Möglichkeiten hat, nicht nur, was die Entwicklung des Charakters angeht, sondern auch, was die Story und Erkundung der Galaxie betrifft. Es soll auch nicht ständig dieses Gefühl herrschen, dass hinter jedem Hügel das Verhängnis wartet. Solche Situationen wird es zwar auch geben, es existieren aber genauso ruhigere Passagen. Zwar gibt es diese Bedrohung in Form des finsteren Archon, doch der Spieler soll sich nicht die ganze Zeit davon erdrückt fühlen. Der Druck, den andere Spiele durch das drohende Ende der Welt ausüben, würde nur dazu führen, dass die Spieler sich beeilen wollen, die Bedrohung aufzuhalten und darüber die ganzen anderen Möglichkeiten vernachlässigen. Das soll bei Mass Effect: Andromeda anders sein.

Im Spiel wird es immer wieder Möglichkeiten geben, Kampfsituationen durch Dialoge zu umgehen, doch man habe auch kein pazifistisches Spiel erschaffen. Die Kämpfe werden sich nicht komplett vermeiden lassen. Was das Dialogsystem angeht, so soll der Spieler jederzeit das Gefühl haben, das sagen zu können, was er gerne sagen möchte. Es wird keine Situationen mehr geben, in denen bestimmte Dialogoptionen nicht zur Verfügung stehen, nur weil der Held nicht genügend Punkt beispielsweise als Abtrünniger gesammelt hat. Auch gibt es keine Skills, welche sich auf die Dialoge auswirken.

Was Nebenquests angeht, so hat sich das Team im Vorfeld viele Mitbewerber angeschaut und vor allem auch Dragon Age, um zu sehen, was funktioniert und was nicht. Nebenquests sollen nun deutlich interessanter und abwechslungsreicher sein als in den Vorgängern und auch im Vergleich zu Dragon Age: Inquisition. Ian Frazier glaubt, dass Spieler wieder qualitativ hochwertigeren Content in Spielen sehen wollen. Große offene Welten, in denen kaum etwas passiert oder die nur mit "Füllerquests" lebendig gehalten werden, treten seiner Meinung nach immer mehr in den Hintergrund. Spannende und dichte Erfahrungen werden die Spiele in nächster Zeit ausmachen.

Mass Effect: Andromeda wird am 23. März für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau gibt aber schon jetzt einen guten Einblick in das Rollenspiel.

