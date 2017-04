Mass Effect: Andromeda: Ist das Action-RPG ein Early-Access-Titel?

Den Zustand von Mass Effect: Andromeda bei Release könnte man als enttäuschend beschreiben. Technische Probleme trüben den Spielspaß. Nun kündigte das Entwicklerstudio mehrere Updates und Patches an, um die Spielerfahrung mit der Zeit zu verbessern - und erntet dafür Kritik.

Spieler stellen frustriert die Frage, ob sie 70 und mehr Stunden im Spiel verschwendet haben, wenn das Spiel jetzt mit der Zeit langsam verbessert wird. Manche erklären, es würde jetzt wie ein Early-Access-Titel anmuten. Ein Spiel, das man in einem frühen Zustand veröffentlicht hat, Geld dafür verlangte und jetzt erst nach und mit Updates das Spiel daraus macht, das es eigentlich gleich hätte sein sollen.

Was Bioware an Überarbeitungen und Verbesserungen bekannt gab, hört sich für manchen so an, als würde die Spielerfahrung im "finalen Produkt" deutlich besser sein als sie es jetzt ist. Verbesserte Romanzen, eine verbesserte Technik... diejenigen, die direkt zum Release zugeschlagen und seitdem gespielt haben, fühlen sich nun etwas veräppelt.

Die Frage, die sich dabei stellt ist aber, wäre nicht jedes Spiel ein Early-Access-Titel, wenn später mehrere Patches und Updates erscheinen, um diverse Dinge zu verbessern? Erhält nicht so gut wie jedes Spiel nach dem Release Updates, teilweise sogar mit neuen Inhalten? Bezeichnet man Mass Effect: Andromeda als ein Early-Access-Spiel, weil jetzt nach und nach Updates erscheinen, die Verbesserungen vornehmen, dann müsste man wohl auch viele andere Spiele so bezeichnen.

