Mass Effect: Andromeda: Erster Patch angekündigt, soll Gesichtsanimationen verbessern

Unter Umständen könnten wir ab kommenden Donnerstag, den 6. April endlich annehmbare Gesichtsanimationen im Action-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda bekommen.

Denn das Entwicklerstudio Bioware kündigte einen ersten Patch an, der sich unter anderem um dieses Problem kümmern wird. Zum einen wird das Aussehen der Augen menschlicher NPCs und von Asari verbessert. Hinzu kommt eine überarbeitete Lippensynchronisation, sodass das gesprochene Wort besser zu den Lippenbewegungen passen sollte. Ebenso soll die Mimik einiger Personen in manchen Gesprächen verbessert werden.

Daneben findet eine Möglichkeit ihren Weg in das Spiel, die Reisen zwischen den Planeten abzukürzen und im Inventar eures Helden habt ihr nach dem Update mehr Platz. Die Kosten für die Entschlüsselungs-Keys bei den Relikt-Sequenzen wird reduziert und Ryders Animationen beim Rennen von Zick-Zack-Linien sehen besser aus. Der Multiplayer-Modus erhält ein verbessertes Matchmaking und die Latenzen sollen geringer ausfallen. Zudem gibt es Bugfixes, Performance-Optimierungen und weitere technische Verbesserungen, die beispielsweise Abstürze minimieren.

Hier noch Patch Notes für das Update 1.05 (in Englisch):

Improved tutorial placement

Single player balance changes: Ammo crates, armor, weapons, nomad, profiles, attacks, and progression

Multiplayer balance changes: Weapons, cover, and enemies (check back for detailed notes on balance changes)

Added option to skip autopilot sequences in the galaxy map

Improved logic, timing, and continuity for relationships and story arcs

Improved lip-sync and facial acting during conversations, including localized VO

Fixed various collision issues

Fixed bugs where music or VO wouldn't play or wasn't correct

Fixed issue where global squad mate banter sometimes wasn't firing on UNCs

Fixed issue where player was unable to access the Remnant Console Interface after failing decryption multiple times

Fixed issue where fast travel is sometimes disabled after recruiting Drack until the player reloads a save

Fixed issue where Ryder can become stuck in the start of Biotic Charge Pose

Fixes issues related to some saves

Fixed issue where objective sometimes becomes un-interactable for players in multiplayer

Streaming and stability improvements

Für die kommenden Monate plant Bioware weitere Performance-Optimierungen, mehr Optionen für den Charakter-Editor, Verbesserungen an den Haaren und dem Aussehen mehrerer NPCs, weitere Anpassungen an den Zwischensequenzen und Animationen sowie Verbesserungen an den Romanzen des männlichen Ryder. Zudem werden die Konversationen mit dem transsexuellen Charakter Hainly Abrams erweitert.

Bei Bioware scheint man sich die Kritik der Spieler zu Herzen zu nehmen und genau die Dinge anzugehen, die momentan in Mass Effect: Andromeda am meisten Probleme bereiten.

