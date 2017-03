Mass Effect: Andromeda: ​​Gesichtervergleich mit The Witcher 3, Mass Effect 3 und Dragon Age: Inquisition

Sehen die Gesichtsanimationen mancher Figuren des Action-Rollenspiels Mass Effect: Andromeda wirklich so schlimm aus, wie derzeit behauptet wird?

In unserem Video vergleichen wir die Gesichter und deren Animationen aus Mass Effect: Andromeda mit Mass Effect 3, Dragon Age: Inquisition und sogar The Witcher 3. Ihr könnt euch anhand der Szenen selbst ein Bild davon machen, ob Bioware eine Steigerung gelungen ist oder, ob die Animationen vielleicht sogar noch schlechter sind als in den anderen Spielen des Unternehmens. Der Vergleich mit The Witcher 3 zeigt darüber hinaus, wie ein anderes Entwicklerstudio mit dem Thema Gesichtsanimationen umgeht und was CD Projekt Red in diesem Bereich zu leisten vermag.

Derweil prüft Bioware, in wie weit sie mit Patches die von den Fans kritisierten Dinge beheben können. In den kommenden Tagen soll es weitere Informationen hierzu geben.