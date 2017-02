Mass Effect: Andromeda: So laufen die Kämpfe ab - Neues Gameplay-Video

Viele Fans der Mass-Effect-Reihe freuen sich schon auf den neuesten Teil Mass Effect: Andromeda, der für PC, Playstation 4 und Xbox One am 23. März erscheint. Besonders interessiert sind die Spieler daran, wie die Kämpfe dieses Mal ablaufen.

In einem neuen Gameplay-Video erklären euch die Entwickler das Kampfsystem. Anhand von mehreren Kampfsituationen werden euch unter anderem die Waffen vorgestellt, die ihr nutzen könnt und ihr seht, in welchen Situationen die Wummen besonders effektiv sind. Zudem erfahrt ihr mehr über das interessante neue Deckungssystem, bei dem ihr so gut wie alles in eurer Umgebung nutzen könnt, um euch zu verschanzen.

Ebenso seht ihr, wie ihr euren Helden verbessern könnt und wie sich dies auf die unterschiedlichen Kampf-Skills und damit auch auf die Auseinandersetzungen auswirkt. Bei den Gefechten müsst ihr außerdem das Verhalten der Gegner studieren, denn nicht alle agieren gleich, sondern nutzen eine ausgeklügelte KI, um euch das Leben schwer zu machen. Dies und noch mehr erfahrt ihr im neuen Gameplay-Video zum Action-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda.

Quelle: Youtube / Bioware