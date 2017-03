Mass Effect: Andromeda: So erstellt ihr euren Helden mit dem Charakter-Editor

In Biowares kommendem Action-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda habt ihr die Möglichkeit, einen vorgefertigten Charakter zu spielen oder dessen Aussehen euren Wünschen entsprechend anzupassen. So, wie ihr das auch schon aus den anderen Teilen der Reihe kennt.

Ihr entscheidet euch zunächst, ob ihr eine Frau oder einen Mann spielen wollt und bestimmt dann sein Aussehen anhand von vielen Optionen und Einstellungsmöglichkeiten. Was genau ihr alles über den Charakter-Editor verändern könnt, zeigen wir euch in einem Video. Welche Hautfarbe soll der Held haben, wie sollen seine Harre aussehen und hat er einen Bart? Mit dem Editor sind sogar ziemlich abgefahrene Dinge möglich. So erschafft ihr euren individuellen "Pathfinder" und gebt diesem auch einen Namen, der euch gefällt.

Selbst ausprobieren dürft ihr das dann am 23. März, wenn Mass Effect: Andromeda für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheint. Wollt ihr euch die ersten 30 Minuten des Spiels schon vorab ansehen, dann haben wir auch hierzu ein Video für euch.