Mass Effect: Andromeda:  ​Spielt Cerberus eine Rolle in der Story?

Ein Crewmitglied im kommenden Action-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda heißt Cora Harper, wie wir kürzlich erfahren haben. Ist sie etwa mit dem "Unbekannten" aus Mass Effect 2 und 3 verwandt? Denn dessen wahrer Name ist Jack Harper und im Verlauf der Spiele erfährt man auch, dass er vor seiner Zeit bei der mysteriösen Organisation Cerberus Familie hatte.

Sind Cora Harper und Jack Harper etwa Verwandt? Der Nachname mag auch einfach nur zufällig gleich sein. Vermutlich gibt es im Universum von Mass Effect jede Menge Personen, die Harper heißen. Allerdings ist es schon interessant, dass Bioware ausgerechnet diesen Namen gewählt hat. Im Spiel verkörpert Cora Harper die rechte Hand des Helden. Sie besitzt biotische Kräfte und leitet die Außeneinsätze.

Allerdings existiert noch ein kleines Detail, das die Spieler dazu veranlasst zu glauben, Cerberus würde in Mass Effect: Andromeda eine Rolle spielen. Und zwar ist im Trailer kurz die Biografie von Alec Ryder zu sehen, dem Vater des Helden. Laut dieser Biografie war Alec sehr an der Erforschung Künstlicher Intelligenz interessiert und maßgeblich an der Entwicklung von SAM beteiligt, jener KI, die euch im Spiel zur Seite stehen wird. Wie Fans wissen, war auch Cerberus sehr an der Erforschung künstlicher Intelligenzen interessiert. Ist dies auch wieder nur ein Zufall?

Es wäre durchaus denkbar, dass Bioware eine Verbindung zu Cerberus herstellt. Allerdings werden wir dies erst mit Sicherheit wissen, wenn Mass Effect: Andromeda am 23. März für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheint.

Quelle: Kotaku