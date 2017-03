Entwickler BioWare und Publisher Electronic Arts veröffentlichen am 23. März 2017 mit Mass Effect: Andromeda den nächsten Ableger der Sci-Fi-Rollenspiel-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wenige Tage vor dem Release hat Michael Gamble (Producer von Mass Effect: Andromeda) nun über Twitter bekannt gegeben, dass sich Käufer der Deluxe- oder Super Deluxe-Edition im Mai auf weitere digitale Inhalte für das Spiel freuen dürfen. Dabei handelt es sich um zwei zusätzliche Skins für das Fahrzeug Nomad, ein weiteres "Pathfinder Casual Outfit" für euren Protagonisten sowie ein exklusives Paket für den Multiplayer-Modus, mit dem ihr leichter an seltene Gegenstände kommt.

Mass Effect: Andromeda erscheint in drei unterschiedlichen Versionen: Standard, Deluxe und Super Deluxe. Mit dem Kauf der Standard-Version erhalten Käufer einen exklusiven Nomad-Skin, die Weltraumforscher-Rüstung und einen Multiplayer-Booster-Pack, die euch fünf Mal 50 Prozent mehr Erfahrung einbringen. Die Deluxe-Edition des Sci-Fi-Rollenspiels bietet eine ganze Reihe weitere Inhalte - dabei handelt es sich um:

Pathfinder-Freizeitoutfit

Plünderer-Panzerung

Pathfinder-Elitewaffen-Set

"Pyjak"-Haustier

Digitaler Soundtrack

Multiplayer-Deluxe-Starterpack

Die Super Deluxe Edition beinhaltet ein weiteres Multiplayer-Starterpack, das euch jede Woche (20 Wochen lang) einen Premium-Pack einbringt. Weitere Meldungen und Videos zu Mass Effect: Andromeda findet Ihr auf unserer Themenseite.

