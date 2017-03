Mass Effect: Andromeda vor Release spielen: Testversion über EA Access jetzt erhältlich

Mass Effect: Andromeda vor dem Release testen: Mit den Online-Diensten EA Access und Origin Access ist das seit Mitternacht möglich. Abonnenten des EA-Services erhalten Zugriff auf eine Trial-Version, mit der sich sowohl die Singleplayer-Kampagne als auch der Mehrspieler-Modus ausprobieren lassen - die Testversion ist auf Xbox One und PC verfügbar. Große Spoiler sind darin aber wohl nicht enthalten, denn Bioware begrenzt den verfügbaren Kampagnen-Teil.

"Du kannst so viel spielen, wie du möchtest, aber [die Trial] ist eingeschränkt (ab einem gewissen Punkt kann die Story nicht fortgesetzt werden, aber man kann weiterhin erkunden oder von vorne beginnen)", erklärten die Entwickler im Vorfeld der Access-Trial zu Mass Effect: Andromeda. Die über EA Access und Origin Access erhältliche Testversion ist auf eine Spielzeit von zehn Stunden begrenzt. Eine Access-Mitgliedschaft kostet 3,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Jahr.

PS4-Spieler müssen sich bis zum Release der Vollversion am 23. März gedulden, bis auch sie sich in das neue Weltraumabenteuer von Bioware stürzen können. Ob sich der Ausflug lohnt, erfahrt ihr in Kürze in unserem Test zu Mass Effect: Andromeda. Unser Review lest ihr am 20. März, um 9:01 Uhr, auf unserer Webseite. Damit erfahrt ihr also rechtzeitig vor der Veröffentlichung, wie gut das Shooter-Rollenspiel geworden ist.